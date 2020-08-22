التعليم العالي: تقديم طلبات البرنامج الموازي من اختصاص الجامعة المعنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات الالتحاق في البرنامج الموازي من اختصاص الجامعة المعنية، وفقاً للموعد والآلية التي تحددها.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم السبت، الطلبة الراغبين بالالتحاق في البرنامج الموازي إلى مراجعة الجامعة مباشرةً أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وقالت: إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر تعميماً للجامعات الأردنية الرسمية بعدم إعلان قوائم الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي بالجامعات الرسمية إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء تجنبا لإرباك الطلبة وتفاديا للإشكالات المالية التي قد تحدث عند التسجيل ودفع الرسوم ثم الانسحاب من البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد.