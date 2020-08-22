اجواء صيفية عادية مع ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة اليوم وغدا

تكون الأجواء اليوم السبت صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في مناطق البادية الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على الحرارة خلال اليومين المقبلين، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25 وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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