وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة، وتسجيل 34 إصابة جديدة بالكورونا 25 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1532

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، من ضمنها 25 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1532.

وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 25 حالة محليّة جاءت تفاصيلها كما يلي:- 19 حالة في محافظة العاصمة عمّان (12 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و7 حالات تحت الاستقصاء من النادي الفيصلي)، و4 حالات من محافظة إربد، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، وحالة من محافظة الزرقاء مخالطة لمصاب سابق، إضافة إلى حالة من محافظة البلقاء لأحد أعضاء النادي الفيصلي (تحت الاستقصاء).

كما سجلت 9 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي : 6 حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من الإمارات، و1 من أوكرانيا، و1 من أمريكا، ومرافق لأحد المصابين)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري .

وأشار الموجز إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7367 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 728339 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.