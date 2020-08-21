محافظ العاصمة : عزل 3 بنايات وإغلاق مصنعين وشركة بسبب كورونا

قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الجمعة عزل ثلاث بنايات، وإغلاق مصنعين وشركة بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

واشار الشهاب الى ان البنايات الثلاث تقع بمناطق مختلفة من لواء سحاب، فيما جرى اغلاق مصنعين بمنطقتي سحاب وزيزيا لمدة 48 ساعة لغايات التعقيم وفحص المخالفين.

واضاف محافظ العاصمة، انه جرى كذلك اغلاق شركة تقع عند دوار المدينة الرياضية لمدة 48 ساعة لغايات التعقيم وفحص المخالطين. وأكد الشهاب، انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين، انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات .