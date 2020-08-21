العضايلة: تسيير رحلات لإجلاء أردنيين من قبرص ووجهات أخرى

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة تسيير رحلة إجلاء جوي من لارنكا في قبرص في 26 من آب الحالي، لتأمين عودة مواطنين متواجدين في مختلف أنحاء قبرص.

وقال العضايلة إن هذه الرحلة تشمل أردنيين في الشطر الشمالي من قبرص، وتُنفذ كما باقي رحلات عودة الأردنيين من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، انه سيتم فتح باب الحجز لهذه الرحلة في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم عبر منصة الملكية الأردنية (Safelyhome.rj.com) أو من خلال مكاتب الملكية وفق أوقات عملها. وأوضح أنه سيتم إخضاع العائدين من قبرص لحجر صحي مدته سبعة أيام، كونها من قائمة الدول الخضراء.

كما أشار العضايلة إلى أن العمل جار حاليا للتحضير لرحلة إجلاء مواطنين من جورجيا تُنفذ خلال الأسبوع القادم، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، ان رحلات الإجلاء الجوي ستستمر في مرحلتها الخامسة الأسبوع المقبل لعدد من الوجهات، وكما هو مقرر لها في السابق للمسجلين في هذه المرحلة واستكمالاً لتنفيذها، موضحا أنه سيتم تسيير ثلاث رحلات من أبو ظبي في 24 و25 و26 من الشهر الحالي، إضافة إلى رحلة من دبي في 22 من آب الحالي، ورحلة من كل من جدة والرياض والقاهرة في 23 من آب الجاري.