الامن يحقق في مقطع فيديو لاب يعذب طفله

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد لمديرية الأمن العام مقطع فيديو قصير يظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب طفل صغير، وجرى تحويله للإدارات المعنية لمباشرة التحقق منه والوقوف على حيثياته.

وأضاف أنه لم يتسنَ للمديرية بعد التأكد إن كان ما ظهر في مقطع الفيديو حدث داخل الأردن او خارجه.

واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين مِمن يملكون اية معلومات حول هذا المقطع او حول هوية الشخص الذي ظهر خلاله او مكان حدوثه مساعدة المحققين والابلاغ فوراً عما يملكونه من معلومات، عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١.

وأكد الناطق الاعلامي أن الادارات المعنية في مديرية الامن العام ستتابع التحقيق في هذا الفيديو لحين التحقق والتأكد منه، وستتخذ اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكب هذا الجرم بحق هذا الطفل إن تبين وقوعه داخل المملكة.