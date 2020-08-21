اجواء صيفية معتدلة ومعتادة في اغلب المناطق اليوم

يطرأ اليوم الجمعة، إنخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27 وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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