وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء حالتين، وتسجيل 16 إصابة جديدة بالكورونا 14 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1498

عمان 20 اب(بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 14 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1498 إصابة.

وبين الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفي اليوم الخميس من مركز إدارة الازمات، أن الحالات قد توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري، وحالة محلية في اربد، و10 حالات في العاصمة عمان 9 منها مخالطون لمصابين، وحالة يتم الاستقصاء عنها، وحالة في عجلون، وحالتين في محافظة الزرقاء، مشيرا إلى إن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 اب قد وصلت الى 209 حالات، فيما تم تسجيل حالتي شفاء.

وأوضح الوزير أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 7758 فحصا ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 720972.

وثمن الدكتور جابر الجهود التي تقوم بها فرق الاستقصاء الوبائي والمختبرات ومساهمتهم الفاعلة في احتواء الوباء واكتشاف الحالات المصابة والمخالطة.

واكد الدكتور جابر ان الحياة لن تعود إلى طبيعتها في كل دول العالم الا عند اكتشاف لقاح او علاج.

ودعا الدكتور جابر المواطنين تجنب التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وعدم التنقل وتحديد الحركة الا في الحالات الضرورية، مشيرا الى ان شابا يبلغ من العمر 17 عاما قد خالط اكثر من 170 شخصا، وانتقل الى اكثر من 35 موقعا .