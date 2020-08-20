من أجل “حاجة قومية”.. نتنياهو يقطع اجتماعا وزاريا مساء اليوم

قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، مجددا اجتماعا وزاريا للبحث في سبل مواجهة فيروس كورونا والتصدي له، من أجل “الحاجة قومية”،

وقال نتنياهو للوزراء إنها “حاجة قومية”، في ظل التلميحات حول اتفاق جديد مع دولة أخرى في الخليج، وقال نتنياهو للوزراء الخميس الماضي قبل الإعلان عن الاتفاق مع الامارات “أعتذر” وغادر لمدة 20 دقيقة الاجتماع.

وفي الأسبوع الماضي، غادر نتنياهو قاعة الاجتماعات من أجل “حاجة قومية” تبين فيما بعد أنها محادثة تاريخية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثة تم بعدها الإعلان عن اتفاقية التطبيع التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث نتنياهو في حوار مباشر عبر تطبيق زوم مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة – بعد أسبوع من إعلان الاتفاق. وقال لهم نتنياهو “هذا يوم عظيم جدا لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل. نحن في بداية حقبة تاريخية من السلام مقابل السلام”.

وأضاف نتنياهو ان “هذا السلام جيد لدولة اسرائيل وهو جيد لشعبنا ولجميع شعوب المنطقة، أتمنى أن أزوركم قريبا، هذا العام. إذا تغلبنا على وباء كورونا، شكرا جزيلا لكم وتهانينا من القدس”.