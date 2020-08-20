لا للاستقلال ونعم للاحتلال.. الإمارات تطلب نقل قاعدة العديد الأمريكية من قطر الى اراضيها لقاء التطبيع مع إسرائيل!!
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جرينتش+2 03:41
قصف إسرائيلي فجر اليوم على قطاع غزة، وحملة اعتقالات ومداهمات منازل واستشاد شاب في الضفة الغربية

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