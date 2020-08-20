صحة اربد : اصابة طفلة بكورونا في لواء بني كنانة

سجلت اصابة بفيروس كورونا في محافظة اربد لطفلة (9 سنوات) تقطن في بلدة يبلا بلواء بني كنانة.

وبين مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور رياض الشياب لوكالة (بترا) اليوم الخميس ان والد الطفلة يعمل في مركز حدود جابر لكنه غير مصاب مرجحا ان تكون العدوى انتقلت اليها عن طريق ملابس والدها او مخالطته له.

واوضح الشياب ان فرق التقصي كانت جمعت عينات شاملة لمخالطين من الدرجات الاولى والثانية والثالثة لعاملين في مركز حدود جابر سواء كانوا مصابين او غير مصابين بفيروس كورونا حتى من كان منهم في اجازة وهو ما ادى الى الكشف عن اصابة الطفلة.

واشار الشياب الى انه تم التنسيق مع محافظ اربد / رئيس لجنة خلية ازمة كورونا في المحافظة ومدير شرطة اربد العميد عاهد الشرايدة والاجهزة المعنية للقيام بالحجر على منزل الطفلة في الوقت الذي تقوم به فرق التقصي الوبائي بجمع المزيد من العينات من المخالطين لها.

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