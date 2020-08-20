وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء حالتين، وتسجيل 16 إصابة جديدة بالكورونا 14 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1498
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جرينتش+2 09:33
النادي الفيصلي يؤكد إصابة خمسة من لاعبيه بالكورونا

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