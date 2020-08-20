النادي الفيصلي يؤكد إصابة خمسة من لاعبيه بالكورونا

أكد مدير النادي الفيصلي لكرة القدم، ثامر العدوان، اليوم الخميس، إصابة 5 من لاعبين النادي بفيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد كرة القدم، إنه يدرس حالة الاشتباه بإصابة لاعبين في نادي الفيصلي بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى التوجه لعقد اجتماع للاتحاد اليوم، لبحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار، إن “الاتحاد تبلغ باشتباه إصابة لاعبين بالفيروس، وأن الاتحاد يتابع بجدية”.

وقد رجح لقناة “المملكة”، أن يعلق اتحاد كرة القدم دوري المحترفين 14 يوما.

ومن المقرر أن يلتقي الفيصلي، نادي الجزيرة مساء الجمعة، على ملعب عمّان الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين.