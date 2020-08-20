القبض على شخصين سلبا 17 ألف دينار تحت تهديد السلاح

القت إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين سلبا 17 ألف دينار من احد المواطنين تحت التهديد .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه وبتاريخ 9 اب الحالي، تقدم احد الاشخاص بشكوى بدخول شخصين الى منزله في العاصمة وتهديده بواسطة سلاح ناري وسلب مبلغ 17 الف دينار والفرار من المكان .

واضاف ان فريقاً تحقيقياً من شعبة بحث جنائي العاصمة تمكن من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية شخصين من ذوي الأسبقيات الجرمية اشتُبه بهما والقي القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بارتكاب الجريمة، وضُبط بحوزتهما جزءٌ من المبلغ المسلوب وما زال التحقيق جارياً.

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