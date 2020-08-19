يخلق من الشبه اربعين.. طلاق هدى سلطان من شاب لا تعرفه

يتعرض الكثير منا لبعض المواقف المحرجة؛ بسبب وجود شبه فى الملامح بين أشخاص نعرفهم وآخرين غرباء، وكثيرا ما تعرض نجوم الزمن الجميل لمثل هذه المواقف، التى كاد بعضها يزج بهم فى السجون، أو يسبب لهم مشكلات كبيرة ومواقف محرجة، سواء بسبب وجود تشابه بينهم وبين آخرين، أو بسبب اختلاط الأمر عليهم فى التعرف على بعض الأشخاص.

وكان من بين هذه المواقف ما روته الفنانة الكبيرة هدى سلطان لمجلة الكواكب عام 1956، حيث كانت تسير فى أحد شوارع القاهرة، وفجأة اعترض شاب طريقها، وراح يؤنبها بقسوة، وكأنه يعرفها ويقول: “إزاى ترجعى من إسكندرية من غير ما أعرف”.

وذهلت هدى سلطان، ولم تستطع الرد على هذا الشاب من شدة الصدمة، خاصة وأنها كانت قد عادت من الإسكندرية بالفعل منذ أيام، وتعجبت ما علاقة هذا الشاب بعودتها أو بقائها فى الإسكندرية.

وقد سألت هدى سلطان الشاب: “مين حضرتك”، فاشتعل غضب الشاب وثار ثورة عارمة، وهو يلقى عليها يمين الطلاق، والتف الناس ليعرفوا ماذا حدث، وكادوا يستدعون الشرطة لمعاقبة هذا الشاب، بعد تأكيد الفنانة الكبيرة أنها لا تعرفه.

ولكن تبين أن زوجة الشاب كانت قد سافرت إلى الاسكندرية، وأنها شديدة الشبه بهدى سلطان، فاعتقد الشاب أنها عادت إلى القاهرة دون أن ترجع الى بيتها، وبعد أن أدرك خطأه اعتذر للفنانة الكبيرة، ثم أخرج صورة زوجته ليؤكد حسن نيته ، فإذا هى نسخة طبق الأصل عن الفنانة هدى سلطان.