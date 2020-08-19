وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 16 حالة، وتسجيل 44 إصابة جديدة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1482
أهم العناوين
جرينتش+2 08:12
وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 16 حالة، وتسجيل 44 إصابة جديدة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1482

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني