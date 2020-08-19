وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 16 حالة، وتسجيل 44 إصابة جديدة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1482

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 43 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1482 إصابة.

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحالات قد توزعت على 22 حالة في حدود العمري، منها 18 لعمال تحميل من الجنسية المصرية، وحالتين من باكستان، وحالتين لأردنيين، كما سجلت 3 حالات محلية في لواء الرمثا لمخالطين و 15حالة في العاصمة عمان لمخالطي حالات مؤكدة، 11 منهم أردنيون و3 مصريين وعراقي، بالإضافة إلى حالتين في محافظة الزرقاء، وحالة في محافظة العقبة.

واضاف جابر أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة قبل الماضي وصلت إلى 195 حالة، مشيرا إلى تسجيل 16 حالة شفاء خلال الساعات الـــ24 الماضية.

وأوضح الوزير أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 7294 فحصا ليصل الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 713214 فحصا، لافتا إلى انضمام 75 فريقا جديدا لفرق التقصي الوبائي.

وحول العودة إلى المدارس والجامعات، قال: إن الحكومة وضعت بروتوكولا بالتعاون مع التعليم العالي والجهات المختصة، مشددا على أهمية الدور التوعوي الذي يلعبه الأهل تجاه أبنائهم، وحثهم على الالتزام والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات وغسل اليدين.

ولفت جابر إلى أن الحكومة تعمل ضمن استراتيجية واضحة إزاء الوضع الوبائي ومستجداته، مشيرا إلى أن هناك خططا لاحتواء اسوأ الاحتمالات تجنبا لإرهاق النظام الطبي في المملكة.

وعزا الوزير سبب ازدياد حالات الإصابة إلى التراخي والاستهتار في المراكز الحدودية وكذلك بين المواطنين، وعودة الاحتفالات وبيوت العزاء وعدم ايمان البعض بوجود المرض، مشيرا إلى أن المعركة ضد الوباء لم تنته، والمرض خطير وينتشر بسرعة، وأن حالة واحدة نقلت العدوى لــــ38 شخصا.

ودعا الدكتور جابر المواطنين للبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وتجنب الزيارات خاصة خلال فترة العطلة.