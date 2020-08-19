وزير الداخلية يمدد إغلاق مركز حدود جابر أسبوعا جديدا



عمان 19 آب (بترا)- مدد وزير الداخلية سلامة حماد، إغلاق مركز حدود جابر أسبوعا آخر، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.

ويأتي قرار تمديد الإغلاق استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب أحكام المادة 3 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973.

وأوضح الوزير أن العمل في مركز حدود العمري ما يزال جاريا ولم يغلق المركز، مشيرا إلى الطلب من الموظفين العاملين في المركز عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص كورونا.

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