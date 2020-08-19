وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء شفاء 16 حالة، وتسجيل 44 إصابة جديدة بالكورونا 43 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1482
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جرينتش+2 08:12
مؤسسة الغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء تتحملان مسؤولية تسمم “عين الباشا”

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