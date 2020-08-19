افلح ان صدق.. وزير الخارجية السعودي يعلن التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، ونبذ الاجراءات الاحادية

قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إن إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام، مشددا على التزام المملكة بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية.

ويأتي كلام وزير الخارجية السعودي، كأول تعليق بعد إعلان اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي.

ومبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، للسلام في الشرق الأوسط، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا عند حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

من جهة أخرى، قال بن فرحان الذي يزور ألمانيا، إنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.