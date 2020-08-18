وزير الثقافة يشارك في تشييع العلامة خليفة والاديب الصياغ

شارك وزير الثقافة، الدكتور باسم الطويسي في تشييع العلامة الدكتور عبد الكريم خليفة، والأديب الدكتور فايز الصياغ اللذان توفيا أمس الاثنين بعد مسيرة حافلة بالعطاء الأدبي والفكري.

كما شارك في التشييع عدد من الكتاب والمثقفين والأكاديميين وأصدقاء وعائلة الراحلين الكبيرين.

واشار الطويسي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إلى دور العلامة الدكتور عبد الكريم خليفة، والأديب الدكتور فايز الصياغ في إثراء المكتبة العربية بمؤلفات مهمة واهتمامهما بنقل المعرفة والثقافات الأخرى إلى العالم العربي.

وترأس الراحل الدكتور خليفة مجمع اللغة العربية منذ عام 1976 وحتى عام2015، الى جانب عضويته في لجنة التعريب والترجمة والنشر الاردنية منذ تأسيسها عام 1961‏وهو من مواليد السلط عام 1924، وحصل على دكتوراه في الآداب من قسم اللغة العربية بجامعة باريس سنة 1954 ، وتولى رئاسة الجامعة الاردنية من 1968 الى 1971 ، وفي سنة 1977 عين رئيساً لقسم اللغة العربية في الجامعة.

ويعد الراحل الصياغ من أهم المشتغلين بحقل الترجمة في العالم العربي، حيث نقل عدة كتب إلى اللغة العربيّة، من أبرزها كتاب أنتوني غِدِنْز علم الاجتماع (الذي نال عنه جائزة الشيخ زايد للكتاب المترجم سنة 2008)؛ ورباعيّة إريك هوبْزباوْمْ: عصر الثورة، وعصر رأس المال (ونال عنه جائزة خادم الحرمين الشريفين للتّرجمة سنة 2009)، وعصر الإمبراطوريّة.

كما نقل عصر التطرّفات- القرن العشرون الوجيز (1914 – 1991) للمؤرخ العالمي إريك هوبز باوم، الذي نال عنه جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في قطر 2015.

والفقيد من مواليد الكرك عام 1942، يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع الاقتصادي والماجستير في علم الاجتماع الصناعي من جامعة تورونتو – كندا، وبكالوريوس في علم الاجتماع ودبلوم الأدبين العربي والإنكليزي من الجامعة الأميركية في بيروت.

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