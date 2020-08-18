وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالتين، وتسجيل 40 إصابة جديدة بالكورونا 30 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1438
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جرينتش+2 12:03
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالتين، وتسجيل 40 إصابة جديدة بالكورونا 30 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1438

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