لدفعها للتطبيع.. كوشنر “الفتّان” يُذكّر الكويت بتأييد الفلسطينيين لصدام حسين

انتقد المستشار الكبير بالبيت الأبيض، جاريد كوشنر، امس الاثنين، موقف الكويت من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن البلد الخليجي “منحاز للفلسطينيين”.

وفي تصريحات لصحفيين عبر الهاتف، نفى كوشنر، وهو أيضا صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممارسة واشنطن ضغوطا على الكويت للاعتراف بـ”إسرائيل” على غرار الإمارات.

وألمح كوشنر إلى السعي لاستغلال استياء لدى كويتيين من دعم فلسطينيين للغزو العراقي قبل 30 عاما، لدفع بلادهم إلى مربع التطبيع مع الاحتلال.

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واعتبر أن من مصلحة العديد من دول المنطقة، ولا سيما من الجانب الاقتصادي، أن تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات معها، والحصول على “ثقة أمريكا”.

لكنه قال إن الكويت، حاليا، “تتبنى حتى الآن وجهة نظر منحازة بشدة للفلسطينيين في ما يتعلق بالصراع ومن الواضح أن ذلك ليس بناء للغاية”.

وترفض الكويت التطبيع مع الاحتلال أو القبول بـ”صفقة القرن”، وشددت مصادر حكومية، عقب “التطبيع الإماراتي”، على أن موقف البلاد ثابت، فيما أعربت عشرات المنظمات والروابط الكويتية عن غضب إزاء خطوة أبو ظبي.

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