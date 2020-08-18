الطيران السوري يدمر مواقع في شمال إدلب لجماعة "انصار التوحيد" وتنظيم "حراس الدين" الذي يقوده دواعش اردنيون
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جرينتش+2 01:46
رغم وصول وفد امني مصري.. إسرائيل تقصف قطاع غزة لليوم السابع بحجة الرد على البالونات الحارقة

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