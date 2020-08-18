الطيران السوري يدمر مواقع في شمال إدلب لجماعة "انصار التوحيد" وتنظيم "حراس الدين" الذي يقوده دواعش اردنيون
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جرينتش+2 01:46
حزب البعث العراقي: فلسطين حق قومي للامة العربية، وخطوة الإمارات قفز فوق الحقوق الوطنية الفلسطينية

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