تعيين الخصاونة والناصر وطوقان مستشارين للملك

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة مستشاراً لجلالة الملك للسياسات، اعتباراً من تاريخ 18/ 8 / 2020.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور كمال قاسم الناصر مستشاراً لجلالة الملك، اعتباراً من تاريخ 18 / 8 / 2020.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الآنسة زينة زياد طوقان مستشاراً للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي، اعتباراً من تاريخ 18 / 8 / 2020.

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