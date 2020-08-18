الطيران السوري يدمر مواقع في شمال إدلب لجماعة "انصار التوحيد" وتنظيم "حراس الدين" الذي يقوده دواعش اردنيون
أهم العناوين
جرينتش+2 01:45
بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الرسمية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني