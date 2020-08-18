“الضمان الاجتماعي” تدعو المدينين لمراجعة فروعها والاستفادة من أمر الدفاع 15

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى مراجعة فروعها للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020، المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم واعفائهم من الفوائد والغرامات بنسب متفاوتة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن أمر الدفاع رقم (15) تضمن أربع مراحل للاستفادة من برنامج التقسيط، المرحلة الأولى بدأت من 10 آب الحالي، حتى نهاية 30 ايلول المقبل، والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 60 بالمئة، وفائدة تقسيط 1 بالمئة سنوياً. والمرحلة الثانية تبدأ من مطلع تشرين الاول المقبل، وحتى 31 من الشهر نفسه، والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 30 بالمئة، وفائدة تقسيط 2 بالمئة سنوياً، وتبدأ المرحلة الثالثة من مطلع تشرين الثاني المقبل، حتى 30 تشرين الثاني، والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 20 بالمئة، وفائدة تقسيط 3 بالمئة سنوياً. وتبدأ المرحلة الرابعة من مطلع كانون الاول المقبل، حتى 31 من الشهر ذاته، والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 10 بالمئة، وفائدة تقسيط 4 بالمئة سنوياً، وفي حال قامت المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة في أمر الدفاع وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة على الأفراد الذين صُرفت لهم مبالغ دون وجه حق، فإنه يتوجب عليهم مراجعة المؤسسة للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15).

وقالت المؤسسة إنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء (قطاعات البنوك/ التأمين/ الاتصالات/ الكهرباء/ المياه)، بالإضافة إلى (المنشآت المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات) وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة.

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