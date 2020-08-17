وزير الثقافة ينعى عبد الكريم خليفة

نعى وزير الثقافة، الدكتور باسم الطويسي، رئيس مجمع اللغة العربية الأردني السابق، العلامة والدكتور عبدالكريم خليفة الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم عن عمر يناهز 96 عاما.

واستذكر الطويسي مسيرة الراحل الحافلة بالعلم والعطاء التي بدأها في سلك التعليم، ودوره في النهوض بالعملية التعليمية والعلمية وخدمة اللغة العربية منذ تأسيس مجمع اللغة العربية عام 1976 وحتى عام 2015، وعضويته في لجنة التعريب والترجمة والنشر الاردنية منذ تأسيسها عام 1961،وتعينه أستاذاً مساعداً في كلية الآداب بالجامعة الأردنية، حيث رقي إلى رتبة أستاذ ، ثم تولى رئاسة الجامعة.. رحمه الله.

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