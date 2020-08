مستشار الأمن القومي الأمريكي: دولتان عربيتان ستطبعان قريبا مع إسرائيل، والسعودية ربما تكون التالية/ فيديو

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين،امس الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب “واثقة” من أن العديد من الدول الأخرى ستتوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأشاد أوبراين خلال مقابلة على شبكة “إن بي سي” الأمريكية، بـما وصفه “شجاعة” كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

وشدد على أن إدارة ترامب تجري محادثات مع العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى لتنفيذ اتفاق سلام مماثل مع إسرائيل.

ونوه أوبراين بأن “زخما يجري في المنطقة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل”. مشيرا إلى أن ترامب وكبير المستشارين جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو أنهوا محادثات مع قادة آخرين في المنطقة للانضمام للاتفاق.

وأضاف “نأمل أن نتمكن من البناء على هذا الزخم”. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “لا يستطيع تحديد جدول زمني”.

وقال “إن هذه هي أصعب مفاوضات في العالم – للتوسط من أجل السلام بين إسرائيل والعالم العربى والإسلامي، بيد أننا واثقون من أن هناك دولتين أخرتين ستعملان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قريبا”.

وألمح أوبراين إلى أنه “من الممكن” أن تكون السعودية “هي التالية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، “نحن متفائلون. علينا أن نرى ما سيحدث.. إننا نتحدث مع عدد من الدول بالإضافة إلى السعودية”، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”.

تأتي تصريحات أوبراين بعد يوم واحد من تصريحات مشابهة لـ جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد أن “تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قادم، وأنه “أمر حتمي”.

ووصف كوشنر، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي بـ”الخطوة التاريخية”، مضيفا: “أعتقد أن لدينا دولا أخرى مهتمة جداً بالمضي قدماً”، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”.

وتابع مستشار الرئيس ترامب المكلف بالشرق الأوسط: “أعتقد أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماما، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معا.. من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع التجديد، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها”.

وزعم أن “جيل الشباب السعودي معجب بإسرائيل ويسعى لإقامة علاقات مع الدولة اليهودية”، متابعا: “إنهم يرون إسرائيل على أنها وادي السيليكون تقريبا في الشرق الأوسط ويريدون أن يرتبطوا بها كشريك تجاري وشريك تقني وشريك أمني”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته “إنه يوم تاريخي”.

WATCH: @robertcobrien says he's "confident" more Arab countries will follow suit to make deals with Israel. #MTP #IfItsSunday

"It's possible [Saudi Arabia] could be next." pic.twitter.com/R3aeTqbmTT

— Meet the Press (@MeetThePress) August 16, 2020