وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات، وتسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا 16 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1398
أهم العناوين
جرينتش+2 07:42
للمطبعين والمتواطئين والصامتين.. لماذا نعادى الصهيونية واسرائيل؟

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني