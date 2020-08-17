ضمن برتوكول صحي.. عودة دوام طلبة الجامعات مطلع تشرين الأول

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، عن عودة التدريس بالجامعات اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020-2021 مطلع تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى ان التعليم لن يكون عن بعد.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، بين وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والشباب الدكتور فارس بريزات، وعمداء شؤون الطلبة بالجامعات الأردنية.

وقال توق خلال الاجتماع، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبحث حاليا مع وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، إعداد برتوكول معين، لتوفير جميع سبل السلامة، تماشيا مع القرارات الحكومة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

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