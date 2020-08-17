المنتدى العربي ينعي فقيد العروبة المحامي عبد العظيم المغربي

اصدر المحامي فايز شخاتره، رئيس المنتدى العربي في عمان، اليوم الاثنين، بيان الترحم والعزاء والمواساة التالي بفقيد العروبة المحامي المصري الناصري عبد العظيم المغربي،،

انتقل الى رحمته تعالى في القاهرة، المناضل القومي العربي الناصري

الامين العام المساعد السابق للمؤتمر القومي العربي

المحامي الاستاذ عبدالعظيم المغربي

الذي كان من اوائل من رفضوا انحراف الرئيس المصري السابق انور السادات عن نهج الرئيس القائد الثائر جمال عبد الناصر ، الذي قاد المشروع القومي العربي النهضوي طوال خمسينات وستينات القرن الماضي، القائم على ان ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، وانه لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب، واول مصادر هذه القوة هو وحدة القوى القومية العربية التقدمية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب وداعميه من الدول الاستعمارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.

وقد استمر عبد العظيم في نضاله العنيد منذ بداية سبعينات القرن الماضي مع رفاقه القوميين، وحتى وفاته، ملتزما وعاملا لتحقيق اهداف المشروع القومي العربي التقدمي في الوحدة والحرية والاشتراكية واسترداد اجزاء الوطن السليبة ، واقامة الدولة العربية الواحدة ، التي تتطابق حدودها مع حدود الامة ، تلك الدولة القادرة وحدها على استعادة اجزاء الوطن العربي السليبة ، وفي مقدمتها فلسطين الحبيبة من دنس الاحتلال الصهيوني، وتحقيق تقدم ونهضة وطننا العربي وصيانة المصالح القومية العربية العليا لامتنا العربية، بدءا من تأمين لقمة الخبز وقطرات ماء الشرب، الى حماية الامن القومي العربي من كل معتد او مخرب خارجي او داخلي ، في عالم تتناقض وتتصارع فيه المصالح الاقليمية والدولية، ولا مجال فيه الا لمن يعتمد على وحدة امته وتماسك شعبه في وجه اعداء الداخل والخارج .

فـباسمي و بالنيابة عن الهيئة الادارية للمنتدى العربي واعضائه، ادعو الله ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه وان يدخله فسيح جنانه وان يلهم اهله ورفاقه جميل الصبر وحسن العزاء .

وستبقى ذكراك شعلة تنير دروب المناضلين العرب الصادقين العاملين لوحدة امتهم العربية ورفعتها.

انا لله وانا اليه راجعون