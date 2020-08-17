استشهاد جندي وإصابة اثنين باستهداف طائرات الأمريكان حاجزاً للجيش السوري منع عبور دورية لهم جنوب شرق القامشلي

الحسكة-سانا

أقدمت طائرات لقوات الاحتلال الأمريكي بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري جنوب شرق القامشلي ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة من صباح اليوم حاولت دورية أمريكية الدخول إلى منطقة انتشار أحد تشكيلاتنا المقاتلة في ريف مدينة القامشلي عبر حاجز “تل الذهب” فأوقفهم عناصر الحاجز ومنعوهم من المرور فأطلق عناصر الدورية الأمريكية عدة رشقات نارية”.

وأضاف المصدر.. إنه “وبعد نحو 30 دقيقة هاجمت حوامتان أمريكيتان عناصر الحاجز بالرشاشات الثقيلة ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين”.

وكان مراسل سانا في الحسكة ذكر في وقت سابق أن طائرات أمريكية أقدمت صباح اليوم بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري في ريف القامشلي عقب منعه مرور دورية للاحتلال الأمريكي ما ادى إلى استشهاد جندي وإصابة 2 آخرين بجروح نقلا على أثرها إلى مشفى القامشلي الوطني لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

وتصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري منذ إقامة قوات الاحتلال الأمريكي قواعدها اللاشرعية للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة والعودة من حيث أتت بعد رشقها بالحجارة تأكيداً على رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

ومن جانبه،أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” الروسية في محافظة الحسكة بأن “عناصر حاجز “رشو” في الجيش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي بريف الحسكة قد منعوا رتلاً مكون من 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور، كان قادما من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم “قسد” الموالي له”.

وأضاف المراسل، بأن “اشتباكاً مباشراً وقع بين الطرفين ما أدى إلى استشهاد جندي في الجيش العربي السوري، وإصابة اثنين آخرين بجروح بينهما ضابط برتبة “ملازم” حيث تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في القامشلي الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضهم للرصاص المباشر في الساقين والأفخاذ”.

وتابع المراسل بأن “عناصر الجيش العربي السوري منعوا المدرعات من العبور، حيث لاتزال متوقفة عند إحدى حواجز تنظيم “قسد” على أطراف القرية”.

في هذه الأثناء، أكدت مصادر أهلية لـ”سبوتنيك” بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي قد أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش العربي السوري خلال الاشتباك.

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع حواجز الجيش السوري الدوريات الأمريكية في ريف القامشلي من العبور، ولكن التطور اليوم هو بالرد الأمريكي على الحادثة ومقتل وجرح عدد من جنود الجيش السوري.