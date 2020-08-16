وزير التعليم العالي يدعو ناجحي التوجيهي للاطلاع على التخصصات المطلوبة

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، الطلبة الناجحين بامتحان الثانوية العامة، قبل تقديم طلبات القبول الموحد والذي سيبدأ اعتباراً من صباح بعد غد الثلاثاء، الى الدخول إلى منصة “اختر تخصصك”، للاطلاع على التخصصات المطلوبة والراكدة والمشبعة في سوق العمل.

وقال توق في بيان صحفي اليوم الأحد، إن منصة “اختر تخصصك”، توفر العديد من المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعد الطلبة في خياراتهم وقراراتهم، ومن ضمن هذه المعلومات، أهمية التعليم المهني والتقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية.

ودعا توق الطلبة إلى التأني في تعبئة طلب القبول الموحد، وتحديد التخصصات التي يرغبون بدراستها والتفكير خارج الصندوق وبنمط جديد، والابتعاد عن التأثيرات المجتمعية التي تؤثر عادةً على اختيار الطالب للتخصص كتأثير الأهل، وثقافة العيب، مؤكداً أن جميع الطلبات ستعامل بذات المعاملة بغض النظر عن موعد إرسال طلب الالتحاق، مشيرا الى أن الطلب الذي يُقدم في اللحظة الأخيرة يُعامل مثل طلب الالتحاق الذي يُقدم أولاً.

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