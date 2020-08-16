وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 7 حالات، وتسجيل 39 إصابة جديدة بالكورونا 31 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1378

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الأحد، منها 31 محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1378 .

وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 19 إصابة محلية في لواء الرمثا مخالطة لحالات إصابة مؤكدة سابقة، و11 إصابة محلية في العاصمة (10 منها مخالطة لحالات إصابة مؤكدة سابقة، وحالة واحدة ما زالت تحت الاستقصاء لتحديد سبب الإصابة)، وحالة واحدة محلية في محافظة البلقاء ما زالت تحت الاستقصاء لتحديد سبب الإصابة.

كما سجلت 8 حالات لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر الصحي (1 من الكويت، و4 من السعودية، و2 من الولايات المتحدة، و1 من كندا).

واشار الموجز إلى تسجيل 7 حالات شفاء، 5 منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، و 2 في مستشفى الأمير حمزة، لافتا إلى إجراء (6409) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (692760) فحصاً.

ونوه إلى أن يوم غد الاثنين سيبدأ عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، ومحافظات المملكة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، إذ يستمر العزل حتى يَسمح الوضع الوبائي في اللواء برفعه، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في اللواء، وستكون ساعات حظر التجول داخل لواء الرمثا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد، مع استمرار حرية الحركة ونشاطات المنشآت في اللواء ضمن الساعات المسموح بها العمل والحركة. واشار الموجز إلى استمرار تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.

كما نوه إلى أن ساعات حظر التجوّل الجزئي في باقي أرجاء المملكة ستكون من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات الاقتصادية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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