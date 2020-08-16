مدير مشفى المواساة بدمشق يكشف عن تقهقر فعالية فيروس كورونا عما سبق

اعلن مدير عام مشفى المواساة الجامعي في دمشق، عصام الأمين، أنه قد لوحظ منذ أيام تسطح في منحنى الإصابات بفيروس كورونا مقارنة مع المنحنى التصاعدي خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن 90% من الإصابات باتت خفيفة ومتوسطة ذات أعراض خفيفة، بالتزامن مع قرار وزارة الأوقاف السورية إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة والجماعة في مدينة دمشق وريف دمشق.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” عن مدير عام مشفى المواساة الجامعي بعض التأكيدات عن نقاط مهمة توصّف واقع فيروس كورونا حالياً، وذلك من خلال متابعة عدد الحالات المشتبهة بالإصابة بكورونا التي تراجع المشفى.

وأشار الأمين إلى أنه لوحظ منذ أيام تسطح في منحنى الإصابات مقارنة مع المنحنى التصاعدي خلال الأسابيع الماضية، حيث تمت ملاحظة عدم وجود زيادة تصاعدية لعدد الإصابات الواردة إلى مشفى المواساة الجامعي.

وأوضح أن نحو 90 بالمئة من الإصابات هي من النوع الخفيف والمتوسط. وأن نسبة كبيرة من الإصابات هي من النوع الذي يرافقه أعراض خفيفة، قد لا تتطلب العزل ضمن المشفى، وإنما لزوم المنزل والالتزام بالإجراءات الصحية وتلقي العلاج اللازم للشفاء من المرض.

بدورها أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق وذلك اعتباراً من فجر اليوم الأحد .