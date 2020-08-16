وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 7 حالات، وتسجيل 39 إصابة جديدة بالكورونا 31 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1378
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طقس مرتفع الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا وبعده

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