حزب البعث التقدمي يقرر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

اصدر المجلس الحزبي، لحزب البعث العربي التقدمي، اليوم الاحد، التصريح الصحفي التالي..

اجتمع المجلس الحزبي الذي يتكون من القيادة المركزية وأمناء الفروع الحزبية في المحافظات، يوم امس السبت، وقد ناقش المجلس جدول الاعمال المتضمن الأوضاع التنظيمية، وتم التأكيد على أهمية وضرورة الاجتماع الحزبي الدوري.

كما تم استعراض سريان النظام المالي الجديد للأحزاب، حيث تم إقرار التعامل معه رغم التحفظات الكثيرة عليه، وبعد ذلك ناقش المجلس القضايا السياسية محليا، عربيا، دوليا. وتوقف الرفاق امام التمسك بالديمقراطية واحترام الحريات العامة وبخاصة حرية الرأي المسؤولة.

اما في الموضوع العربي فقد تمت مناقشة ما يجري في لبنان العربي المقاوم من احداث مؤلمة، وكذلك بمجريات الاحداث في سورية وممارسات أعداء الامة المحتلين من صهاينة الى امريكان الى اتراك. كما توقف المجلس الحزبي عند موضوع الاتفاق الأمريكي الصهيوني الاماراتي الذي يشكل خطرا كبيرا على القضية المركزية للامة، القضية الفلسطينية، وكذلك على الامن القومي العربي.

هذا وقد ناقش الرفاق بروح عالية من المسؤولية المشاركة في الانتخابات النيابية التي تمثل استحقاقا دستوريا وطنيا ديمقراطيا وقرروا المشاركة ترشيحا وانتخابا، وتم تكليف فروع الحزب بعقد اجتماعات عاجلة لكوادر الحزب لاختيار المرشحين وفقا للأسس الناظمة لهذه الانتخابات على ان يتم رفع أسماء المرشحين الى القيادة المركزية في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخه.