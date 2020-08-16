“الشؤون الفلسطينية” تستقبل طلبات مكرمة أبناء المخيمات الثلاثاء المقبل

تبدأ دائرة الشؤون الفلسطينية، يوم الثلاثاء المقبل، باستقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية الخاصة بأبناء المخيمات للطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة، ممن تنطبق عليهم شروط التقدم للمكرمة والبالغ عددها 350 مقعدا.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، في تصريح صحفي اليوم الاحد، إنه تم تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية في لجان الخدمات بالمخيمات للتسهيل على المواطنين واستقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط، خاصة شرط السكن في المخيم وإتمام المرحلة الإعدادية في مدارس وكالة الغوث. وأضاف أنه سيتم إرسال الطلبات إلكترونيا من مكاتب الدائرة في المخيمات إلى المركز للتسهيل على المواطنين وضمان سرعة الإنجاز.

وأوضح خرفان أن هذه المكرمة تشمل مخيمات البقعة والحسين والوحدات والأمير حسن والطالبية ومادبا وحطين بالإضافة إلى مخيمات جرش والشهيد عزمي المفتي واربد والزرقاء والسخنة وسوف.

واشار الى أن هذه اللجان ستبدأ باستقبال الطلبات اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل الموافق 18 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء 25 الشهر الحالي، بالتزامن مع طلبات لجنة تنسيق القبول الموحد.

وأكد أن اللجنة المخصصة لاستقبال الطلبات ستقوم بالتحقق من انطباق الشروط على المتقدمين لهذه المكرمة، ليتم تحويلها إلى اللجنة الرئيسية في دائرة الشؤون الفلسطينية لاعتمادها واختيار حصة كل مخيم من هذه المقاعد.

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