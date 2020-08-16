وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 7 حالات، وتسجيل 39 إصابة جديدة بالكورونا 31 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1378
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جرينتش+2 09:08
اسرائيل تغلق البحر امام صيادي غزة بحجة الرد على اطلاق صاروخ وبالونات حارقة اصابت رجلا ومنزلا في “سديروت”

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