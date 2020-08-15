هزيمة أمريكية مدوية في مجلس الامن إثر اخفاقها في تمرير مشروع قرار لتمديد الاتفاق بحظر امداد إيران بالسلاح
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جرينتش+2 03:35
78 طالبا حققوا معدل 100 بالمئة في امتحان التوجيهي ونسبة النجاح 55.6 %

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