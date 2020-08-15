..وتحققت تنبؤات ميشال حايك بشأن تطبيع الإمارات وإسرائيل/ فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الفلكي اللبناني ميشال الحايك خلال تنبؤات العام 2020، حيث أشار إلى أحداث حصلت بالفعل، ما أثار تفاعلا واسعا.

وقال حايك في تنبؤاته ليلة رأس السنة 2020 على قناة “MTV” اللبنانية، إن “الشيخ محمد بن زايد يغامر ويحمل كرة النار العربية بيديه لوصل المقطوع، ومفاجآت وفجأة استنفار في الإمارات”، وهو ما اعتبره الناشطون تنبأ باتفاق الاذعان الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الإمارات وإسرائيل.

وقد حازت تنبؤات حايك هذه، على انتشار واسع عبر مواقع التواصل، ما دفع الناشطين إلى إسقاط أحداث أخرى حصلت، على توقعاته، مثل انفجار مرفأ بيروت.