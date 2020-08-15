هكذا يقدم ابن زايد فلسطين ضحية لخدمة مصالح نتنياهو الداخلية

جابر يعلن اليوم السبت تسجيل 10 إصابات جديدة بالكورونا 9 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1339 .. ولا حالات شفاء
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