جابر يعلن اليوم السبت تسجيل 10 إصابات جديدة بالكورونا 9 منها محلية ليصبح العدد الكلي 1339 .. ولا حالات شفاء

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم السبت، عن تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، تسع منها محلية ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 1339 إصابة.

وبين الدكتور جابر أن الحالات قد توزعت على حالة في حدود العمري، و4 حالات في لواء الرمثا لمخالطين، و4 حالات في محافظة العاصمة، وحالة لسيدة مخالطة لزوجها في فنادق الحجر، مشيرا إلى إن الإصابات المحلية قد وسلت، منذ الجمعة الماضية، إلى 75 حالة.

وأوضح الوزير، خلال إيجاز صحفي مشترك اليوم السبت في مركز إدارة الازمات، أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 6600 فحص ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 686351 فحصا.

ودعا الدكتور جابر المواطنين للابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام كذلك بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات خاصة عند تبادل التهاني بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة.

ولفت إلى إن أرقام الإصابات مقلقة، خاصة أن دول العالم والإقليم تمر بمرحلة حرجة تصل إلى عدم وجود أسرة للعلاج، وأن العودة إلى الاستقرار الوبائي يحتاج إلى تكاتف الجهود لأنها مسؤولية مشتركة لضمان مكافحة الوباء. وأكد الوزير أن الأرقام دقيقة ومراقبة من قبل الإعلام والمنظمات الدولية، والإجراءات المتبعة تكون حسب المعايير وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة.