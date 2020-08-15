بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية اعتباراً من صباح الثلاثاء المقبل، الموافق 18 آب وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 الشهر ذاته.

وسيكون تقديم طلبات الالتحاق من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في الوزارة (www.admhec.gov.jo) ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، يقوم الطالب الأردني الحاصل على معدل 65 بالمئة فأكثر فقط، بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني” إي- فواتيركم”، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب الخلوي تحتوي على رمزين المستخدم والسري، الضروريان للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق.

وقالت ان هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة إي-فواتيركم أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة.

ووجهت الوحدة الطلبة الى ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني للوحدة والاطلاع على أقسامه وصفحاته، موضحة انه يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

واضافت انه على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 2004 فما قبل، أن يقوموا بتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها ، مشددة على جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية، عن طريق الدراسة النظامية عام 2015 و2016 وما بعد، أن يقوموا بتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدقة من الوزارة ، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

واوضحت انه يتوجب على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أعلاه سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

ولفتت الى ضرورة تقديم طلب إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد لجميع الطلبة المستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية، حتى يتمكن الطالب الاستفادة منها، علما بأن تقديم طلب الاستفادة من المكرمة لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى (مكرمة الجيش) أصبح إلكترونياً.

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