انتباه.. أجواء حارة في أغلب المناطق اليوم وغدا وبعده

تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء اليوم السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية الشرقية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 22، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الاغوار الشمالية 38 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28 وفي البحر الميت 40 – 29، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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