هزيمة أمريكية مدوية في مجلس الامن إثر اخفاقها في تمرير مشروع قرار لتمديد الاتفاق بحظر امداد إيران بالسلاح
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الأمن يضبط 10 أشخاص أطلقوا الرصاص ويحجز 149 مركبة ويحرر 1364 مخالفة

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