هزيمة أمريكية مدوية في مجلس الامن إثر اخفاقها في تمرير مشروع قرار لتمديد الاتفاق بحظر امداد إيران بالسلاح
أهم العناوين
جرينتش+2 03:34
اسأل من كان به خبيرا.. كوشنر يعلن أن تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية قادم، وأنه “أمر حتمي”/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني