اسأل من كان به خبيرا.. كوشنر يعلن أن تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية قادم، وأنه “أمر حتمي”/ فيديو

اعتبر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن “تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قادم، وأنه “أمر حتمي”.

ووصف كوشنر، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي بـ”الخطوة التاريخية”، مضيفا: “أعتقد أن لدينا دولا أخرى مهتمة جداً بالمضي قدماً”، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”.

وتابع مستشار الرئيس ترامب المكلف بالشرق الأوسط: “أعتقد أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماماً، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معا”.

وأردف كوشنر: “من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع التجديد، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها”.

وزعم هذا الكوشنر إن “جيل الشباب السعودي معجب بإسرائيل ويسعى لإقامة علاقات مع الدولة اليهودية”، متابعا: “إنهم يرون إسرائيل على أنها وادي السيليكون تقريبا في الشرق الأوسط، ويريدون أن يرتبطوا بها كشريك تجاري وشريك تقني وشريك أمني”.

كما قال كوشنر، الذي ورد أنه لعب دورًا في التوسط في الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، إن “الأجيال الأكبر سنا ما زالت عالقة في صراعات الماضي، وعلى الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها البلاد نحو التحديث”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته “إنه يوم تاريخي”.