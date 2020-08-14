هزيمة أمريكية مدوية في مجلس الامن إثر اخفاقها في تمرير مشروع قرار لتمديد الاتفاق بحظر امداد إيران بالسلاح
أهم العناوين
جرينتش+2 03:33
عدم الاعتراف وعدم التطبيع هما اول أسلحتنا النووية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني