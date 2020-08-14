بحجة الرد على البالونات الحارقة..سلسلة غارت إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة فجر اليوم الجمعة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وقد استهدفت هذه الغارات الإسرائيلية أرضا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وموقعًا للمقاومة بعبسان شرق خانيونس، بالإضافة إلى مرصد يتبع قوة الضبط الميداني بخانيونس.

وعلى صعيد محافظة رفح قصفت طائرات الاحتلال مرصدًا ونقطة للضبط الميداني بمنطقة صوفا، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي اصابات.

وقال الناطق بلسان الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي، ان طائرات ومروحيات حربية إسرائيلية، بالإضافة الى دبابات، قد شنت مساء الخميس، غارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما الجمعة.

وخلال الغارات تم استهداف موقع عسكري تابع لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس، بالإضافة الى بنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة للمنظمة. وجاءت الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية، خلال الأسبوع المنصرم.

وقال ان الجيش “ينظر بخطورة، إلى جميع الأعمال ‘الإرهابية’ المرتكبة ضد إسرائيل، وسيواصل العمل ضد المحاولات، للمساس بمواطني إسرائيل، وفق الحاجة”. كما حمّل الجيش حماس “مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه”، مشيرا إلى أنها “ستتحمل تداعيات الأعمال ‘الإرهابية’، المرتكبة ضد مواطني إسرائيل”.

ويلفت الى ان هذا رابع هجوم لإسرائيل في القطاع خلال الأسبوع المنصرم. حيث شب في المنطقة المحيطة بالقطاع أمس خمسة وعشرون حريقا بفعل البالونات.. وبالإضافة إلى القصف الجوي والبرّي، فقد ردّت إسرائيل على إطلاق البالونات الحارقة بسلسلة من الإجراءات العقابية كان آخرها وقف إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع، وتقليص مساحة صيد الأسماك.