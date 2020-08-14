العضايلة: قد نضطر لعزل وإغلاق أيّة محافظة أو مدينة تزداد فيها حالات الإصابة اعتباراً من الاثنين المقبل



عمان 14 آب (بترا)- قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أنّه في حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة بمعدّلاتها الحاليّة، وعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والسبل الوقائيّة والاحترازيّة، قد نضطر اعتباراً من يوم الاثنين المقبل للإعلان عن عزل وإغلاق أي محافظة أو مدينة تزداد فيها حالات الإصابة، وكذلك تمديد ساعات حظر التجوّل للمواطنين والمنشآت الاقتصاديّة.

وأوضح العضايلة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا)، اليوم الجمعة، انّ هذه الإجراءات – في حال اتخاذها – ستتمّ وفقاً لمصفوفة وخطّة فتح القطاعات، التي تنصّ على مثل هذه الخطوات في حال تطوّر الوضع الوبائي، واستمرار تسجيل حالات إصابة محليّة بأعداد معيّنة.

وأهاب العضايلة بالمواطنين ضرورة التقيّد بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، الذي سيبدأ تفعيله اعتباراً من يوم غدٍ السبت، والذي ينصّ على عقوبات بحقّ الأفراد والمنشآت التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، وتجنّب الممارسات التي قد تنقل العدوى بين الأشخاص.

وأكّد انّ كوادر الأمن العام، وفرق الرقابة والتفتيش المختصّة ستقوم بتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين بمنتهى الحزم، ولن تتهاون مطلقاً في ذلك؛ مجدّداً التأكيد على انّ صحّة المواطنين وسلامتهم أولويّة لا يمكن الاستهتار أو التهاون فيها.

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